رمضان عبد المعز: حققت رقما قياسيا بأداء خطبة الجمعة في 15 دقيقة

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامى، إنه يعمل على تمرين نفسه على توصيل أفكاره بطريقة مبسطة، مشيرا إلى أنه اجتهد وتحدى نفسه لتحطيم الرقم القياسى للوصول بخطبة الجمعة إلى 15 دقيقة دون الإخلال بالمعنى.





وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "برنامج لعلهم يفقهون يقوم فى حلقة الخميس بعمل تحدى لأقصر خطبة جمعة فى دقيقتين وهذا يعتبر تمرين على تبسيط الأفكار وتوصيلها للناس بطريقة مبسطة".



