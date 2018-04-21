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نشرة أخبار السادسة.. رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا مع أعضاء البرلمان بمحافظة الإسكندرية

الخميس 25/يوليه/2019 - 06:00 م
نشرة أخبار السادسة.. رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا مع أعضاء البرلمان بمحافظة الإسكندرية
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أحمد هيكل
 
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توالت الأخبار طوال الساعات القليلة الماضية، على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم  "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها، رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا مع أعضاء البرلمان بمحافظة الإسكندرية، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة فوجي سينو الصينية.

 

"مدبولي" ينعى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي

تقدم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بخالص التعازي للشعب التونسي في وفاة رئيس الجمهورية التونسي قايد السبسي.

 

رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا مع أعضاء البرلمان بمحافظة الإسكندرية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل، اجتماع مع القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية لبحث مشكلات المحافظة والعمل على حلها.

 

توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة فوجي سينو الصينية

شهد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، توقيع مذكرة للتفاهم بين الهيئة وشركة فوجي سينو الصينية العالمية.

 

جونسون يطالب بروكسل بإعادة التفاوض حول "بريكست"

طالب رئيس وزراء بريطانيا الجديد بوريس جونسون، بروكسل بإعادة التفاوض بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) أو مواجهة احتمال الانسحاب بدون اتفاق.

 

فقدان 116 مهاجرا إثر غرق قاربهم قبالة سواحل طرابلس الليبية

أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، في خبر عاجل لها، اليوم الخميس، فقدان 116 مهاجر، وإنقاذ 132 آخرين إثر غرق قاربهم قبالة سواحل طرابلس الليبية.

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