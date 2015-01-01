جونسون يطالب بروكسل بإعادة التفاوض حول "بريكست"

طالب رئيس وزراء بريطانيا الجديد بوريس جونسون، بروكسل بإعادة التفاوض بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) أو مواجهة احتمال الانسحاب بدون اتفاق.

وقال جونسون في أول بيان له أمام البرلمان: "نحن على استعداد للتفاوض بنية صادقة من أجل التوصل لاتفاق بديل"، مضيفا: "سندخل هذه المفاوضات بأقصى طاقة وعزم لدينا".

وأوضح جونسون أنه يأمل في أن يعيد قادة الاتحاد الأوروبي التفكير في رفضهم الحالي" لإعادة التفاوض بشأن اتفاق خروج بريطانيا من التكتل.

وقال: "إذا لم يفعلوا ذلك، سنضطر للخروج بدون اتفاق"، موضحًا أنه طالب وزراءه الجدد بأن يجعلوا وضع الاستعدادات للخروج بدون اتفاق أولوية قصوى.

وأضاف جونسون أن بريطانيا لن تطرح مرشحين للمفوضية الأوروبية الجديدة، رغم مطالبتها بذلك بصفتها عضوًا بالاتحاد الأوروبي.

ويشار إلى أنه مطلوب من بريطانيا طرح اسم مرشح للمفوضية رغم أن البلاد ستخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل، قبل يوم من بدء عمل المفوضية.

وأكد جونسون أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل، باتفاق أو بدون اتفاق.

وقال جونسون: "بحلول 2050، من المرجح بصورة كبيرة أن تصبح المملكة المتحدة صاحبة الاقتصاد الأعظم والأكثر ازدهارًا في أوروبا، في ظل شبكة جديدة من اتفاقات التجارة التي توصلنا إليها»، مضيفًا أنه يريد «إطلاق القوى الإنتاجية للمملكة المتحدة بأكملها".

وأضاف أن حكومته الجديدة تقف في صف الديمقراطية.

وأوضح رئيس الحكومة البريطانية: "هذا هو الحزب الذي يقف في صف من صوتوا باكتساح في عام 2016"، في إشارة إلى الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والذي اختار من خلاله 52% من الناخبين الانسحاب من التكتل .