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حارس أتلتيكو مدريد: الفوز على الريال شئ ممتع

الخميس 25/يوليه/2019 - 04:51 م
حارس أتلتيكو مدريد: الفوز على الريال شئ ممتع
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عمر عبدالعزيز
 
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علق الإسباني أنتونيو أدان، حارس مرمى فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، على مواجهات فريقه أمام الغريم التقليدي والأزلي ريال مدريد.

وقال حارس أتليتيكو مدريد في تصريحات صحفية: "المبارة ضد ريال مدريد؟ الديربي دائماً ما يكون مُهم. هي مباراة تساعد على قياس مستوانا".

وأضاف حارس الروخي بلانكوس: "لكن دائماً هناك رغبة للفوز بالديربي. الفوز دائماً مهم، وإذا كان ضد ريال مدريد فهذا يكون أفضل".
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