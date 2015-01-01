حارس أتلتيكو مدريد: الفوز على الريال شئ ممتع

علق الإسباني أنتونيو أدان، حارس مرمى فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، على مواجهات فريقه أمام الغريم التقليدي والأزلي ريال مدريد.





وقال حارس أتليتيكو مدريد في تصريحات صحفية: "المبارة ضد ريال مدريد؟ الديربي دائماً ما يكون مُهم. هي مباراة تساعد على قياس مستوانا".



