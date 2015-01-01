حارس أتلتيكو مدريد: الفوز على الريال شئ ممتع
الخميس 25/يوليه/2019 - 04:51 م
عمر عبدالعزيز
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علق الإسباني أنتونيو أدان، حارس مرمى فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، على مواجهات فريقه أمام الغريم التقليدي والأزلي ريال مدريد.
وقال حارس أتليتيكو مدريد في تصريحات صحفية: "المبارة ضد ريال مدريد؟ الديربي دائماً ما يكون مُهم. هي مباراة تساعد على قياس مستوانا".
وأضاف حارس الروخي بلانكوس: "لكن دائماً هناك رغبة للفوز بالديربي. الفوز دائماً مهم، وإذا كان ضد ريال مدريد فهذا يكون أفضل".
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