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جمهور فاروق الفيشاوي يودعه إلى مثواه الأخير بالمنوفية (صور)

الخميس 25/يوليه/2019 - 04:47 م
جمهور فاروق الفيشاوي يودعه إلى مثواه الأخير بالمنوفية (صور)
جنازة فاروق الفيشاوي
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سارة ابراهيم - تصوير: ولاء غنيم
 
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ودع الجمهور والأصدقاء، الفنان الكبير فاروق الفيشاوي منذ قليل، إلى مثواه الأخير، بعد أداء صلاة الجنازة عليه ودفنه في مقابر العائلة، بمسط رأسه بسرس الليان في المنوفية.

رحل الفيشاوي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 67 عاماً، بعد تدهور حالته الصحية ودخوله في غيبوبة كبدية بأحد المستشفيات.

يذكر أن الفيشاوي، أعلن إصابته بمرض السرطان العام الماضي، أثناء تكريمه في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، قائلاً: "بعد بعض التحاليل والفحوصات والأشعة، طبيبي المعالج أخبرني أنني مصاب بالسرطان، سأتعامل مع هذا المرض على أنه صداع، وبالعزيمة والإصرار سأنتصر على المرض، سأهزمه وسأحضر الدورة القادمة لأكون معكم وأهنئ زميلًا آخر على تكريمه".

جمهور فاروق الفيشاوي يودعه إلى مثواه الأخير بالمنوفية (صور)
جمهور فاروق الفيشاوي يودعه إلى مثواه الأخير بالمنوفية (صور)
جمهور فاروق الفيشاوي يودعه إلى مثواه الأخير بالمنوفية (صور)
جمهور فاروق الفيشاوي يودعه إلى مثواه الأخير بالمنوفية (صور)
جمهور فاروق الفيشاوي يودعه إلى مثواه الأخير بالمنوفية (صور)
جمهور فاروق الفيشاوي يودعه إلى مثواه الأخير بالمنوفية (صور)
جمهور فاروق الفيشاوي يودعه إلى مثواه الأخير بالمنوفية (صور)
جمهور فاروق الفيشاوي يودعه إلى مثواه الأخير بالمنوفية (صور)
جمهور فاروق الفيشاوي يودعه إلى مثواه الأخير بالمنوفية (صور)
جمهور فاروق الفيشاوي يودعه إلى مثواه الأخير بالمنوفية (صور)
جمهور فاروق الفيشاوي يودعه إلى مثواه الأخير بالمنوفية (صور)
جمهور فاروق الفيشاوي يودعه إلى مثواه الأخير بالمنوفية (صور)
جمهور فاروق الفيشاوي يودعه إلى مثواه الأخير بالمنوفية (صور)
جمهور فاروق الفيشاوي يودعه إلى مثواه الأخير بالمنوفية (صور)
جمهور فاروق الفيشاوي يودعه إلى مثواه الأخير بالمنوفية (صور)
جمهور فاروق الفيشاوي يودعه إلى مثواه الأخير بالمنوفية (صور)
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