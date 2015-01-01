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"المركزي التركي" يخفض سعر الفائدة الرئيسي 4.25%

الخميس 25/يوليه/2019 - 04:48 م
المركزي التركي يخفض سعر الفائدة الرئيسي 4.25%
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وكالات
 
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خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25ر4 نقطة مئوية، من 24% إلى 75ر19%، متأثرًا بضغوط من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأبقى البنك المركزي على سعر الفائدة المرجعي دون تغيير عند 24% منذ سبتمبر، عندما تم رفعه 25ر6 نقطة مئوية لوقف تراجع الليرة ومعدل التضخم المتزايد.

وأشار البنك إلى انخفاض التضخم كسبب لتخفيض سعر الفائدة، في بيان صدر بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك اليوم الخميس.

وجاء في البيان: «الحفاظ على عملية مستمرة للقضاء على التضخم هو مفتاح الوصول إلى مخاطر سيادية أقل وأسعار فائدة أقل على مدى طويل وانتعاش اقتصادي أقوى».

وجاء خفض سعر الفائدة اليوم الخميس في أعقاب خطوة مثيرة للجدل قام بها الرئيس التركي لإقالة محافظ البنك المركزي مراد تشتين قايا، لأنه لم «يتبع التعليمات» بشأن أسعار الفائدة.

وألمح مراد أويصال، خليفة تشتين قايا، بالفعل الأسبوع الماضي إلى خفض وشيك لأسعار الفائدة، عندما أشار إلى وجود «مجال للمناورة» في السياسة النقدية.

وقال أردوغان، الذي يعارض أسعار الفائدة المرتفعة، ووصفها بأنها «أم التضخم»، إنه يتوقع حدوث تغييرات في السياسة بعد إقالة تشتين قايا.

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