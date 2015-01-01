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تعليق مثير من ديل بوسكي عن "مشكلة زيدان وبيل"

الخميس 25/يوليه/2019 - 04:46 م
تعليق مثير من ديل بوسكي عن مشكلة زيدان وبيل
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عمر عبدالعزيز
 
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تحدث المدرب الكبير فيسينتي ديل بوسكي عن إصابة لاعب ريال مدريد ماركو أسينسيو، مؤكدًا أنها خسارة كبيرة، خصوصاً بالنسبة له، لأن هذا الموسم كان مهم جداً له و للنادي.

وقال ديل بوسكي في تصريحات صحفية: "قضية بيل وزيدان؟ لست هنا لأعطي رأيي عن أي شخص، خصوصاً مدرب لـريال مدريد، ولكن إذا قاموا بأي شيء فهو لأنهم يجب أن يقوموا به في هذه اللحظة".

واختتم مدرب ريال مدريد والمنتخب الإسباني السابق: "سوق أنتقالات ريال مدريد و برشلونة؟ عندما يبدأ الموسم ريال مدريد و برشلونة سيكون لديهم فريقان رائعان، سيكون لديهم حتى فائض من اللاعبين".
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