تعليق مثير من ديل بوسكي عن "مشكلة زيدان وبيل"
الخميس 25/يوليه/2019 - 04:46 م
عمر عبدالعزيز
Advertisements
Advertisements
تحدث المدرب الكبير فيسينتي ديل بوسكي عن إصابة لاعب ريال مدريد ماركو أسينسيو، مؤكدًا أنها خسارة كبيرة، خصوصاً بالنسبة له، لأن هذا الموسم كان مهم جداً له و للنادي.
وقال ديل بوسكي في تصريحات صحفية: "قضية بيل وزيدان؟ لست هنا لأعطي رأيي عن أي شخص، خصوصاً مدرب لـريال مدريد، ولكن إذا قاموا بأي شيء فهو لأنهم يجب أن يقوموا به في هذه اللحظة".
واختتم مدرب ريال مدريد والمنتخب الإسباني السابق: "سوق أنتقالات ريال مدريد و برشلونة؟ عندما يبدأ الموسم ريال مدريد و برشلونة سيكون لديهم فريقان رائعان، سيكون لديهم حتى فائض من اللاعبين".
Advertisements
المزيد عن: ريال مدريد ديل بوسكي جاريث بيل بيل وريال مدريد اصابة اسينسيو اسينسيو
- ديل بوسكي : صلاح لن يحصل على مكان في التشكيلة الأساسية في ريال مدريد
- زيدان الأفضل في عهد فلورنتينو بيريز (تقرير)
- ديل بوسكي عن فارق النقاط بين برشلونة والريال: الدوري في الملعب
- ديل بوسكي: ريال مدريد مازال ينافس على الليجا.. وسولاري لديه شخصية عظيمة
- 5 اخبار نارية لريال مدريد.. اليوم الخميس 29 - 11 - 2018
- ريال مدريد يقترب من ثاني صفقاته النارية
- أهم أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين.. خطوة جديدة تقرب من الملكي من كبري صفقاته وزيدان يهاجم نجم الفريق
- تعليق مثير للجدل من مدرب ريال مدريد السابق بشأن فالفيردي
- أخبار ريال مدريد اليوم: الريال يقدم عرض العمر لضم نيمار وصلاح يضع شرطا وحيدا للانتقال للملكي والكشف عن سر طرد المنبوذ