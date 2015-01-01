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"العربي للأجهزة المنزلية": عدم رفع أسعار منتجاتها بعد زيادة الوقود

الخميس 25/يوليه/2019 - 04:40 م
العربي للأجهزة المنزلية: عدم رفع أسعار منتجاتها بعد زيادة الوقود
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أحمد الشيخ
 
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قررت مجموعة العربي الرائدة في تصنيع وتسويق الأجهزة المنزلية، عدم رفع أسعار منتجاتها في السوق رغم  الزيادة التي طرأت على أسعار المواد البترولية والطاقة مؤخرا. 
 
وصرح محمود العربى، رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، أن جميع أسعار منتجات العربي لن تتغير بعد تحريك أسعار المواد البترولية والطاقة، مؤكدًا على أن سياسة وأسعار البيع للعربي واحدة في كافة الفروع والمعارض ولدى التجار والموزعين، مضيفًا أن الشركة سوف تتحمل عن عملائها أعباء الزيادة التي طرأت مؤخرًا في تكلفة المنتجات.

وأضاف العربى: "دائمًا نعمل على عدم المساس بالمستهلكين بكافة شرائحهم الذين هم  سبب من أسباب النجاح الذي حققته الشركة  فى كافة ربوع مصر"، مشيرًا إلى مبادرة  تخفيض الأسعار التي قامت بها الشركة في أبريل الماضي نتيجة انخفاض سعر الدولار والتي راعت فيها الشركة انخفاض تكلفة المنتج . 

وناشد العربى جميع التجار والموزعين بجميع المحافظات بالالتزام بالأسعار المقررة للمنتجات، مطالبا كافة المستهلكين بضرورة الاطلاع ومتابعة أسعار المنتجات من خلال الموقع الرسمي للشركة على شبكة الإنترنت. 
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