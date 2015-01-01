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راؤول جونزاليس يبدأ ظهوره الأول مع ريال مدريد

الخميس 25/يوليه/2019 - 04:31 م
راؤول جونزاليس يبدأ ظهوره الأول مع ريال مدريد
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عمر عبدالعزيز
 
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مما لاشك فيه، أن يوم 24 يوليو 2019 هو يوم سيتذكره راؤول جونزاليس لفترة طويلة، حيث خاض أول مباراة له كمدرب لـريال مدريد كاستيا و فاز. هذا هو آخر يوم ملحوظ في تقويمه الشخصي في ريال مدريد.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن يوم 29 أكتوبر 1994، لعب راؤول أول مبارياته مع ريال مدريد و يوم 27 أغسطس 2018، خاض أول مباراة له كمدرب لفئة Cadete B، قبل أن يحصل على ترقية بعد ستة أشهر.

وجوده على دكة البدلاء لم يَمُر دون أن يلاحظه أحد، و إذا كان ملعب البويرا مونسيبال تويتر، أسم راؤول كان سيكون يتصدّر جميع أحاديث الناس.

قبل المباراة، تم تكريمه على أرض الملعب، حيث أشاد مجلس مدينة سيجوفيا بمسيرته و عبروا عن أمتنانهم لمسيرته كلاعب و تمنّوا له التوفيق كمدرب. كل المدرجات كان تهتف "راؤول راؤول راؤول"، لكنه كان يركّز بشكل واضح على وظيفته و لا يرفع عينيه عن الملعب.

ومن المنتظر ان ينضم تاكيفوسا كوبو ورودريجو جوس لفريق راؤول، بينما هناك بعض لاعبين الكاستيا الآخرين في الولايات المتحدة مع زين الدين زيدان، و بعض المشاركين في اليورو تحت 19 سنة لم يعودوا للتدريبات. لكن راؤول حقق الفوز بالرَغم من كل هذا و قصة حبه مع ريال مدريد تستمر.
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