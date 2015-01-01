راؤول جونزاليس يبدأ ظهوره الأول مع ريال مدريد

مما لاشك فيه، أن يوم 24 يوليو 2019 هو يوم سيتذكره راؤول جونزاليس لفترة طويلة، حيث خاض أول مباراة له كمدرب لـريال مدريد كاستيا و فاز. هذا هو آخر يوم ملحوظ في تقويمه الشخصي في ريال مدريد.





وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن يوم 29 أكتوبر 1994، لعب راؤول أول مبارياته مع ريال مدريد و يوم 27 أغسطس 2018، خاض أول مباراة له كمدرب لفئة Cadete B، قبل أن يحصل على ترقية بعد ستة أشهر.





وجوده على دكة البدلاء لم يَمُر دون أن يلاحظه أحد، و إذا كان ملعب البويرا مونسيبال تويتر، أسم راؤول كان سيكون يتصدّر جميع أحاديث الناس.





قبل المباراة، تم تكريمه على أرض الملعب، حيث أشاد مجلس مدينة سيجوفيا بمسيرته و عبروا عن أمتنانهم لمسيرته كلاعب و تمنّوا له التوفيق كمدرب. كل المدرجات كان تهتف "راؤول راؤول راؤول"، لكنه كان يركّز بشكل واضح على وظيفته و لا يرفع عينيه عن الملعب.



