"مدبولي" ينعى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي
الخميس 25/يوليه/2019 - 04:43 م
يحيى حلمي
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تقدم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بخالص التعازي للشعب التونسي في وفاة رئيس الجمهورية التونسي قايد السبسي.
وتمنى مدبولي، أن يجتاز الشعب التونسي هذه الأزمة بسلام.
وكان قد توفي رئيس الجمهورية التونسي باجي قايد السبسي صباح اليوم بعد صراع مع المرض.
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