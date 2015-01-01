"مدبولي" ينعى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي

تقدم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بخالص التعازي للشعب التونسي في وفاة رئيس الجمهورية التونسي قايد السبسي.





وتمنى مدبولي، أن يجتاز الشعب التونسي هذه الأزمة بسلام.



