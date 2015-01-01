حمدي النقاز يرحل عن الزمالك

تأكد رحيل التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بشكل رسمي مع نهاية الموسم الجاري وعدم بقائه مع الفريق.

ووقع النقاز على عقود الانتقال لأحد الأندية العربية بعدما فتح الزمالك الباب لرحيل اللاعب بسبب عدم الحاجة إليه خلال الموسم المقبل والبحث عن ظهير أيمن جديد.

وكان الزمالك قد تعاقد مع النقاز قادمًا من صفوف نادي النجم الساحلي مقابل 700 ألف دولار في يناير من العام الماضي لكن اللاعب لم يقدم المستوى المأمول.

وكان الزمالك قد خسر بطولة الدوري في الموسم الجاري بشكل رسمي رغم الفوز على الإسماعيلي بنتيجة 3-1 أمس الأربعاء ببطولة الدوري.

ويستعد الزمالك لملاقاة الأهلي يوم الأحد المقبل في مباراة القمة ببطولة الدوري.