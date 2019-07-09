ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مجلس الدوما: تسديد دين روسيا في منظمة الأمن والتعاون قضية عدالة

الخميس 25/يوليه/2019 - 04:35 م
مجلس الدوما: تسديد دين روسيا في منظمة الأمن والتعاون قضية عدالة
فياتشيسلاف فولودين
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

قال رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، إن قضية تسديد جزء من الدين الخاص باشتراك روسيا في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا خلال عامي 2017 - 2018 ليست قضية المال بل قضية عدالة.

وقال فولودين، خلال الجلسة العامة الختامية لدورة الربيع لمجلس الدوما، اليوم الخميس "لم يعد واضحا بدرجة كافية بالنسبة لنا أن هناك أصواتا في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تدعونا لدفع الاشتراكات للفترة، التي لم يشارك وفدنا خلالها في نشاط الجمعية البرلمانية"، مضيفا "القضية ليست قضية المال ولكن قضية عدالة."

ورأى فولودين، أنه من غير الإنصاف أن تحرم هذه الأصوات روسيا المشاركة في انتخاب القضاة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمفوض الأوروبي لشؤون حقوق الإنسان وفي نفس الوقت تطالب هذه الأصوات روسيا بدفع قيمة اشتراكاتها.

إلى ذلك، قال السكرتير الصحفي للأمين العام لمجلس أوروبا، دانيال هولتغن لوكالة "سبوتنيك" إن روسيا قامت بتسديد قيمة اشتراكها في مجلس أوروبا لعام 2019 والبالغة 33 مليون يورو. 

وما زال يترتب عليها تسديد دين خاص بجزء من عام 2017 وعام 2018 كاملا وقيمته 55 مليون يورو.

وكانت روسيا روسيا يوم 30 يونيو عام 2017 علقت دفع جزء من حصتها في ميزانية مجلس أوروبا إلى حين صدور قرار تتم بموجبه استعادة حقوق الوفد الروسي في الجمعية البرلمانية.

Advertisements
المزيد عن: قضية عدل روسيا رئيس مجلس الدوما دين
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
فيورنتينا - إيطاليا
1
x
01:00
2
بنفيكا - البرتغال
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
-
x
13:30
-
مانشستر يونايتد - إنجلترا