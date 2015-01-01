فهيم يشرف على بطولة أسيا لكمال الأجسام بالصين

غادر أمس الأربعاء الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري لكمال الأجسام، ورئيس الاتحادين العربي والأفريقي، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة، متوجهآ إلى الصين للإشراف على بطولة آسيا لكمال الأجسام و الفيزيك والماسترز التي ستقام في الفترة من من 25-30 يوليو الجاري، في مدينة هاربين الصينية وتحمل النسخة 53بمشاركة متميزه جميع الدول العربية في مقدمتهم العراق والإمارات والأردن والسعودية والبحرين والكويت وعمان بجانب الصين الدولة المستضيفة بجانب الدول الاسيوية الاخرى.