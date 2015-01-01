فهيم يشرف على بطولة أسيا لكمال الأجسام بالصين
الخميس 25/يوليه/2019 - 04:39 م
الفجر الرياضي
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غادر أمس الأربعاء الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري لكمال الأجسام، ورئيس الاتحادين العربي والأفريقي، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة، متوجهآ إلى الصين للإشراف على بطولة آسيا لكمال الأجسام و الفيزيك والماسترز التي ستقام في الفترة من من 25-30 يوليو الجاري، في مدينة هاربين الصينية وتحمل النسخة 53بمشاركة متميزه جميع الدول العربية في مقدمتهم العراق والإمارات والأردن والسعودية والبحرين والكويت وعمان بجانب الصين الدولة المستضيفة بجانب الدول الاسيوية الاخرى.
ومن جانبه أعرب الدكتور عادل فهيم عن سعادته بثقة رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام رافائيل سانتونجا بأختياره مشرفآ عامآ علي أكبر البطولات القارية وهذا يحملة مسئولية كبيره في إخراج بطولة آسيا علي أكمل وجه سواء تحكيميا وفنيا .
وأضاف "فهيم" ان اتحاد آسيا لبناء الأجسام واللياقة البدنية، برئاسة أوشير آباتار، رئيس الاتحاد الآسيوي لبناء الأجسام من الاتحادات النشيطة والحريصة علي إقامة العديد من البطولات في مواعدها المحدده سلفا وتعتبر بطولة آسيا لكمال الأجسام و الفيزيك والماسترز من اقوي البطولات القارية للمشاركة المتميزة للعديد من الدول المتقدمة في اللعبة
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