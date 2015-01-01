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فقدان 116 مهاجرا إثر غرق قاربهم قبالة سواحل طرابلس الليبية

الخميس 25/يوليه/2019 - 04:27 م
فقدان 116 مهاجرا إثر غرق قاربهم قبالة سواحل طرابلس الليبية
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أسماء العزب
 
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أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، في خبر عاجل لها، اليوم الخميس، فقدان 116 مهاجر، وإنقاذ 132 آخرين إثر غرق قاربهم قبالة سواحل طرابلس الليبية.


وقال أيوب قاسم، المتحدث باسم البحرية الليبية، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز": "الواقعة حدثت عن انقلاب قارب يحمل مهاجرين غير شرعيين، قبال سواحل بلدة كوماس شرقي العاصمة طرابلس".

وأوضح أنه يبدو أن القارب كان على متنه أكثر من 200 مهاجر غير شرعي.

وكانت ليبيا قد أعلنت في وقت سابق إنقاذ 53 مهاجرا غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي قبالة سواحل ليبيا غربي البلاد.

وساحل غرب ليبيا أحد نقاط المغادرة الرئيسية للمهاجرين الأفارقة الطامحين في الوصول إلى أوروبا.

وطبقا لمشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة لقي 682 مهاجرا حتفهم غرقا في البحر المتوسط حتى الآن خلال 2019.

وغرق آلاف المهاجرين سنويا في الأعوام الماضية خلال قيامهم برحلات مشابهة رغم تراجع العدد هذا العام نتيجة جهود تدعمها أوروبا لوقف تهريب البشر من ليبيا.

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