المركزي التركي يخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 19.25%

خفض البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، سعر الفائدة الرئيسي أكثر من المتوقع بواقع 425 نقطة أساس إلى 19.25%، بهدف تحفيز الاقتصاد الذي أصابه الركود.





ويعد هذا الإجراء الأول من نوعه منذ سبتمبر الماضي، حين دفع هبوط الليرة التركية التضخم إلى أعلى مستوياته في 15 عاما فوق مستوى 25%، ما دفع إلى زيادات قوية لأسعار الفائدة، لافتة إلى أن أسعار المستهلكين هبطت بعد ذلك إلى ما دون 16%، لتمهد الطريق أمام أول تيسير نقدي في أربع سنوات ونصف السنة في تركيا.





وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون خفضا بواقع 250 نقطة أساس في المتوسط، أي أن قرار المركزي التركي كان غير متوقع للأسواق.





وشهدت (الليرة) التركية تقلبات في وقت سابق هذا العام، بعدما هبطت بنحو 30% مقابل الدولار في 2018، فيما استقرت العملة في الأسابيع الأخيرة، رغم ما تواجهه تركيا من تهديد بفرض عقوبات أمريكية بسبب شرائها منظومة الصواريخ الروسية "إس-400".