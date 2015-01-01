ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

المركزي التركي يخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 19.25%

الخميس 25/يوليه/2019 - 04:37 م
المركزي التركي يخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 19.25%
البنك المركزي التركي
Advertisements
طباعة
أ ش أ
 
Advertisements
خفض البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، سعر الفائدة الرئيسي أكثر من المتوقع بواقع 425 نقطة أساس إلى 19.25%، بهدف تحفيز الاقتصاد الذي أصابه الركود.  

ويعد هذا الإجراء الأول من نوعه منذ سبتمبر الماضي، حين دفع هبوط الليرة التركية التضخم إلى أعلى مستوياته في 15 عاما فوق مستوى 25%، ما دفع إلى زيادات قوية لأسعار الفائدة، لافتة إلى أن أسعار المستهلكين هبطت بعد ذلك إلى ما دون 16%، لتمهد الطريق أمام أول تيسير نقدي في أربع سنوات ونصف السنة في تركيا.

وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون خفضا بواقع 250 نقطة أساس في المتوسط، أي أن قرار المركزي التركي كان غير متوقع للأسواق.

وشهدت (الليرة) التركية تقلبات في وقت سابق هذا العام، بعدما هبطت بنحو 30% مقابل الدولار في 2018، فيما استقرت العملة في الأسابيع الأخيرة، رغم ما تواجهه تركيا من تهديد بفرض عقوبات أمريكية بسبب شرائها منظومة الصواريخ الروسية "إس-400".
Advertisements
المزيد عن: سعر الفائدة المركزي التركي البنك المركزي اخبار مصر اخبار الاقتصاد
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
فيورنتينا - إيطاليا
1
x
01:00
2
بنفيكا - البرتغال
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
-
x
13:30
-
مانشستر يونايتد - إنجلترا