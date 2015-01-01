"الأسرة" ترفض استئناف الفنان أحمد عز بتخفيض المصروفات الدراسية لتوأم زينة
الخميس 25/يوليه/2019 - 04:35 م
مـروة هيـكل
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قضت محكمة مستأنف الأسرة في التجمع الخامس، برفض استئناف الفنان أحمد عز، على حكم تخفيض المصروفات الدراسية، لنجليه توأم الفنانة زينة "عز الدين وزين الدين"، وألزمت الفنان أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه استرليني، آي ما يعادل 700 ألف جنيه مصرى.
وكان عز تقدم باستئناف أمام محكمة مستأنف الأسرة، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة في نوفمبر 2018، بإلزامه بدفع نحو 30 ألف جنيه إسترليني، قيمة مصروفات دراسية للتوأم "عزالدين وزين الدين"، ونظرته المحكمة فى عدة جلسات، ثم أصدرت الحكم المتقدم .
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