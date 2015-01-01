حركة تنقلات "الداخلية".. "القاضي" للجوازات و"كرارة" للمصنفات



فيما شملت اللواء خالد عبد السلام مديرًا لأمن الفيوم، اللواء أشرف ربيع مديرا لأمن شمال سيناء، اللواء شريف جلال الوثائق، اللواء جمال عبد الباري المنافذ، اللواء محمد الشريف مديرًا لأمن الاسكندرية، اللواء فتحي الداوي مديرًا للإدارة المركزية للسجون، اللواء أشرف عز العرب مساعدًا للوزير لقطاع السجون.

صدق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حركة تنقلات الشرطة 2019 وشملت تعيين اللواء حسام أبو الفتوح الجوازات، اللواء عمرو قنيبر للمطار، اللواء خالد القاضي الجوازات، اللواء ضياء هريدي لأكاديمية الشرطة، اللواء خالد كراره المصنفات، اللواء أشرف ربيع مدير أمن شمال سيناء، رضا سويلم مساعد الوزير لمنطقة سيناء، اللواء هشام يحيي لحقوق الإنسان، اللواء شريف جلال للوثائق، بعد بلوغ اللواء هشام العراقي السن القانوني للمعاش، اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والعميد عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، ونقل اللواء محمد عبد التواب نائب مدير مباحث الجيزة لمصلحة السجون.كما شملت الحركة تعيين اللواء عماد صيام مساعدًا للوزير لقطاع الأمن، اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة مساعدًا للوزير للشئون القانونية، اللواء علاء الأحمدي مساعدًا للوزير لقطاع الإعلام والعلاقات، واللواء خالد فوزي مساعدًا للوزير للأمانة العامة، عادل جعفر مساعدًا للوزير للأمن الوطني، محمد زمزم مساعدا للوزير للإدارة العامة للكهرباء، اللواء محمود السبيلي مديرًا للإدارة العامة لمباحث الجيزة، اللواء محمد الألفي مديرا للإدارة العامة لتنفيذ الأحكام، اللواء رضا العمدة مديرا لأمن مطروح، اللواء مجدي المصري مديرًا للاتصالات، اللواء حمزه عباس لتصاريح العمل، اللواء ناصر محي للإعلام والعلاقات، اللواء أسعد ذكير مديرا لأمن أسيوط، اللواء محمود خليل مديرا لأمن المنيا، اللواء طارق الفقي مساعدًا للوزير للأمن المركزي.