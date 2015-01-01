محافظ القاهرة يفتتح معرض "عقاري"

افتتح اللواء خالد عبدالعال - محافظ القاهرة والمهندس وائل عبد الوهاب موسى - المستشار الفني لوزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم الدورة الجديدة لمعرض الأهرام العقاري "عقاري" تحت عنوان "اكتشف أفضل فرص الاستثمار ويقام في الفترة من 25 - 28 يوليو الحالي، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات - مدينة نصر، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء، وقد حضر الافتتاح الكاتب الصحفي الأستاذ عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وإيهاب الشرقاوي مدير المعارض والمؤتمرات بالأهرام، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من رجال الأعمال والمستثمرين ولفيف من قيادات مؤسسة الأهرام.





هذا ويعد معرض "عقاري" أكبر المعارض العقارية المتخصصة فى مصر, وأكثرها أهمية, لما له من ثقة ومصداقية لدى أطراف السوق العقارية المصرية وهو المعرض الذى يضم التجمع الأكبر للمطورين العقاريين, ويحقق التنوع ما بين السكنى والسياحى والتجارى والإدارى.





من جانبه, أعرب عبد المحسن سلامة, رئيس مجلس إدارة الأهرام, عن سعادته بالدورة الجديدة من معرض "عقارى" مؤكدًا أن مؤسسة الأهرام ماضية قدمًا في الإضطلاع بدورها الريادي في دعم القطاعات الاقتصادية المصرية المختلفة من خلال أنشطتها المتنوعة وتعزيز دورها كأكبر المؤسسات الصحفية المصرية وواحدة من أعرق المؤسسات الصحفية فى الشرق الأوسط.

حيث يشارك بالمعرض نخبة من المطورين العقاريين تعرض الصورة المشرفة للنهضة العمرانية في مصر, والفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة للاستثمار فى قطاع التشييد والبناء، اذ يشارك أكثر من 52 شركة من كبريات شركات التطوير العقاري بمصر ويعرض به نحو 150 مشروع إسكان حتى يتيح للزوار اختيار الوحدات المناسبة لهم، ويوفّر التواصل المباشر مع المطوّرين والخبراء العقاريين علاوة على الاستفادة المثلى من العروض والتسهيلات التى تقدمها الشركات حصريا خلال فتره المعرض.









هذا.. ويأتى معرض الأهرام السنوي "عقارى" لدعم السوق العقارية المصرية التى تعد قاطرة التنمية وأكثر القطاعات جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية, لما شهده مجال الاستثمار العقاري من نهضة كبيرة خلال الأعوام الماضية مع التوسع الكبير فى إنشاء المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة, وأهمها العاصمة الإدارية الجديدة, ومدينة العالمين الجديدة، وكذلك الطفرة الكبيرة في البنية التحتية والطرق مما أسهم في ظهور العديد من المطورين والشركات العقارية تلبية لزيادة الطلب على العقار في مصر بمختلف أنواعه، خاصة مع النشاط الكبير المتوقع في الفترة المقبلة والذى ينصب فى استكمال حل مشكلة الإسكان للشباب، وطرح مزيد من مشروعات الإسكان المتوسط، والعديد من المشروعات العقارية التي ستطرحها الدولة بالمشاركة مع القطاع الخاص.