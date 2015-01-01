"عبدالغفار" يشهد التجربة الـ3 للاختبار الإلكتروني الموحد لطلاب السنة النهائية بالقطاع الصحي

شهد اليوم الخميس، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، من جامعة فاروس بالإسكندرية، عبر الفيديو كونفرانس فعاليات المسابقة المركزية للاختبار المعرفي الإلكتروني الموحد لطلاب السنة النهائية لقطاعي طب الأسنان والتمريض.





وكانت وزارة التعليم قد أطلقت النسخة الثالثة من تجربة الاختبار المعرفي الموحد لكليات القطاع الصحي ( طب الأسنان – الصيدلة – العلاج الطبيعي – التمريض) والذي شاركت فيه ۳۳ جامعة حكومية وخاصة بالإضافة لجامعة الأزهر و۸۱ كلية في كليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض وأكثر من ٨٠٠٠ طالب وطالبة تم إجراء الاختبارات النهائية بمقر كل جامعة في وقت واحد، وتم متابعة الاختبارات من خلال الغرفة المركزية بالمجلس الأعلى للجامعات.





وجاء ذلك بحضور رؤساء الجامعات وقد تم تصميم هذه الاختبارات طبقا للمعايير العالمية ، بحيث تقيم قدرات الطالب في مختلف المجالات بدقة وفعالية ، دون تدخل بشري ، فضلا عن توفير بيئة آمنة للطلاب من حيث ضمان ثبات الاختبار الإلكتروني دون الاعتماد على وجود شبكة الإنترنت ، حيث إن الهدف من تطبيق الاختبارات المعرفية الموحدة هو الالتزام بالمعايير العالمية للتدريس والتقييم ، وتحقيق جودة العملية التعليمية في الجامعات.



