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سموحة يطلب التعاقد مع لاعب الزمالك.. والأخير ينتظر الفاكس الرسمي

الخميس 25/يوليه/2019 - 04:25 م
سموحة يطلب التعاقد مع لاعب الزمالك.. والأخير ينتظر الفاكس الرسمي
محمد ابراهيم
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محمد الصو
 
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وضع مسؤولو نادي سموحة برئاسة محمد فرج عامر، محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضمن اهتماماته للحصول على خدماته بالانتقالات الصيفية.

 

وعلم "الفجر الرياضي" من مصدر خاص، أن مسؤولي الفريق السكندري، أجروا بعض الاتصالات اليوم بنظرائهم في القلعة البيضاء لاستطلاع رأي النادي في التفاوض حول التعاقد مع إبراهيم، وهو ما رحب به الزمالك، ولكنهم اشترطوا إرسال فاكس رسمي لطلب اللاعب، حتى يتم التفاوض حول القيمة المادية المطلوبة.

 

ويرغب مسؤولو الزمالك، في التخلص من إبراهيم، والاستفادة منه ماديا، عقب دخوله في عدة مشاكل مع إدارة النادي والجماهير بالفترة الماضية.

 

ويأتي اهتمام سموحة بالتعاقد مع اللاعب، بعد إعلان الأخير رحيله نهاية الموسم الجاري، بالإضافة إلى الرغبة الملحة لدى حسام حسن المدير الفني، للاستفاده بخدماته وتدعيم صفوفه بالموسم الجديد.

 

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