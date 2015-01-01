الصادرات الزراعية الأوكرانية بلغت 10.3 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2019
الخميس 25/يوليه/2019 - 04:26 م
ترجمة - منة الشريف
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وفقا لما ذكرته وسائل الاعلام المحلية اليوم الخميس، نقلا عن السياسة الزراعية والغذائية الاوكرانية بلغت الصادرات الزراعية الاوكرانية 10.3 مليار دولار أمريكى فى الفترة من يناير حتى يونيو 2019.
كما تجاوزت صادرات المنتجات الزراعية العام الماضي بنسبة 18.6 في المئة.
وقال أولغا تروفيمتسيفا، القائم بأعمال وزير السياسات والسياسات الغذائية، إن حجم التجارة الخارجية للمنتجات الزراعية بلغ 13.1 مليار دولار، أو 25.1 في المائة من إجمالي حجم التجارة الخارجية لأوكرانيا.
وقال الوزير "أهم هذه النتائج صادرات الحبوب - 44.2 في المائة والنفط - 22.9 في المائة والبذور الزيتية - ستة في المائة".
كما تعتبر البلدان الآسيوية هي المستورد الرئيسي للمنتجات الزراعية الأوكرانية بحصة 41.9 في المائة.
وتحتل الصين المرتبة الأولى في قائمة الصادرات الأوكرانية، حيث تستورد تسعة في المائة من المنتجات الزراعية.
كما تجاوزت صادرات المنتجات الزراعية العام الماضي بنسبة 18.6 في المئة.
وقال أولغا تروفيمتسيفا، القائم بأعمال وزير السياسات والسياسات الغذائية، إن حجم التجارة الخارجية للمنتجات الزراعية بلغ 13.1 مليار دولار، أو 25.1 في المائة من إجمالي حجم التجارة الخارجية لأوكرانيا.
وقال الوزير "أهم هذه النتائج صادرات الحبوب - 44.2 في المائة والنفط - 22.9 في المائة والبذور الزيتية - ستة في المائة".
كما تعتبر البلدان الآسيوية هي المستورد الرئيسي للمنتجات الزراعية الأوكرانية بحصة 41.9 في المائة.
وتحتل الصين المرتبة الأولى في قائمة الصادرات الأوكرانية، حيث تستورد تسعة في المائة من المنتجات الزراعية.
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