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"البنك المركزي": تركيا قامت بخفض كبير في سعر الفائدة

الخميس 25/يوليه/2019 - 04:24 م
البنك المركزي: تركيا قامت بخفض كبير في سعر الفائدة
صورة أرشيفية
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ترجمة: دينا الشريف
 
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قام البنك المركزي التركي بتنفيذ أكبر تخفيض لسعر الفائدة في السنوات السبعة عشر الماضية. إنها نقطة تحول في السياسة النقدية للبنك المركزي، والتي عالجت العام الماضي التضخم المرتفع وانخفاض قيمة الليرة مع رفع أسعار الفائدة.

ويتم الآن تخفيض سعر الفائدة الأكثر أهمية من 24 بالمائة إلى 19.75 بالمائة. وأوضح الحاكم مراد "أويسال القرار" من بين أشياء أخرى، أن الدافع وراء هذه الحركة هو ضعف النشاط الاقتصادي العالمي.

ويبدو أن الحاكم الجديد أيضًا يستجيب لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي كان يدفع باتجاه خفض أسعار الفائدة لبعض الوقت، هذا الأمر يؤجج المخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي.

ويعتقد أردوغان أن تخفيض أسعار الفائدة يجب أن يحارب التضخم. وهو بذلك ينحرف عن الرأي الحالي في العالم الاقتصادي. على العكس من ذلك، يعتقد معظم الخبراء أن ارتفاع أسعار الفائدة يمنع التضخم.
ويُذكر أن أردوغان عزل "مراد سيتينكايا" كحاكم في وقت سابق من هذا الشهر.
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