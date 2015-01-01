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"الفقي " : توقعات بعودة السيولة للسوق بعد تنفيذ صفقة جلوبال خلال الأسبوع القادم

الخميس 25/يوليه/2019 - 03:23 م
الفقي : توقعات بعودة السيولة للسوق بعد تنفيذ صفقة جلوبال خلال الأسبوع القادم
سعيد الفقي
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نيفين سمير
 
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قال سعيد الفقي خبير أسواق المال أن مؤشرات البورصة المصرية  قد تراجعت مع نهاية تداولات الأسبوع وأغلق المؤشر الرئيسي عند مستوي 13510 نقطة  بأحجام تداول بلغت 448 مليون ، وسط حالة من التباين وعدم الاستقرار. 

وأوضح الفقي من خلال تصريح خاص ل"فجر " ، أن المؤشر الرئيسي قد أغلق بالقرب من منطقة الدعم الرئيسي عند مستويات 1350 نقطة وسط حالة من الإنتظار والترقب لدي المستثمرين .

وتوقع الفقي  عودة السيولة تدريجياً خلال الأسبوع القادم  تزامناً  مع القرب من تتفيذ صفقة جلوبال حيث تحجب الكثير من السيولة نتيجة لعدم ثقة المستثمرين بالسوق في هذة الفترة لذلك، وأشار الي أنه  يعد سهم جلوبال هوة الملاذ الأمن حالياً من مخاطر السوق ومع وصول أسعار الكثير من الأسهم لمستويات تاريخية تكون فرصة جيدة لإستقبال عائد صفقة جلوبال وبالتالي عودة النشاط للأداء بشكل عام .

هذا بالاضافة لتوقع البنك المركزي المصري أن بخفض سعر الفائدة بنسب كبيرة خلال الإجتماع القادم ، هذا بالاضافة لقرب التصديق علي المقترح المقدم بشأن ضريبة الدمغة والذي سوف يكون لة مردود إيجابي كبير وقت اقرارة .

وتوقع أيضاً خلال الاسبوع القادم،  أن يكون مستوي الدعم 13500 نقطة خائط صد قوي ويبدأ السوق في إستعادة  توازنة للصعود وإستهداف مستوي 13800نقطة مبدئياً. 

اما مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، فلم يختلف كثير عن المؤشر الرئيسي، حيث يقف قرب مناطق الدعم عند 530 نقطة والتي توقع عدم اإختراق هذا المستوي وعودة الصعود قرب هذا المستوي.

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