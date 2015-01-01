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نجوم الفن والمجتمع في تشييع جنازة فاروق الفيشاوي (فيديو)

الخميس 25/يوليه/2019 - 03:18 م
نجوم الفن والمجتمع في تشييع جنازة فاروق الفيشاوي (فيديو)
جنازة فاروق الفيشاوي
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نور طلعت - تصوير: ياسمين عليوة
 
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شارك عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع، في تشييع جثمان الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، بمسجد مصطفى محمود، حيث ظهر عليهم الحزن الشديد ودخل البعض في نوبات بكاء حزنا علي فراقه.

ووافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 67 عاماً، بعد تدهور حالته الصحية.

يذكر أن الفيشاوي، أعلن إصابته بمرض السرطان العام الماضي، أثناء تكريمه في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي.

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