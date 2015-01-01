بحسب رئيس هيئة الإنتخابات.. إحتمال تغيير موعد الإنتخابات الرئاسية

يعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات عشية اليوم الخميس 25 جويلية 2019، اجتماعا للنظر في المستجدات والتفاعل معها، بعد وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد السبسي.





وأوضح رئيس الهيئة نبيل بفون في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن تغيير موعد اجراء الانتخابات الرئاسية أمر وارد ، قائلا "وفاة رئيس الجمهورية تفرض على الهيئة تغيير موعد الانتخابات الرئاسية المبرمجة يوم 17 نوفمبر 2019 في الداخل وأيام 15 و16 و17 نوفمبر في الخارج".



