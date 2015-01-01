تنصيب محمد الناصر رئيسا للجمهورية بعد ظهر اليوم

قال رئيس كتلة تحيا تونس مصطفى بن أحمد انه سيتم تنصيب رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر رئيسا للجمهورية في اجتماع لمكتب البرلمان بعد ظهر اليوم.

وأكد بن أحمد أن الناصر سيؤدي اليمين خلال هذه الجلسة المنتظرة أمام مكتب البرلمان ليتولى رئاسة الجمهورية.

وأضاف بن أحمد في تصريح اعلامي الخميس، أن غياب المحكمة الدستورية سيتم تعويضه باستشارة رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين إضافة الى رئيس محكمة التعقيب.