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المنستير : إحباط عمليتي هجرة سرّية الأولى لعائلة تونسية من 5 أفراد والثانية تضمّ 14 شابّا من الكوت ديفوار

الخميس 25/يوليه/2019 - 03:17 م
المنستير : إحباط عمليتي هجرة سرّية الأولى لعائلة تونسية من 5 أفراد والثانية تضمّ 14 شابّا من الكوت ديفوار
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محمد وليد الجموسي
 
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أحبطت فرقة الحدود البحرية للحرس الوطني في المنستير وفرقة الإرشاد البحري للمنطقة البحرية للحرس بالمنستير أمس عمليتي هجرة غير نظامية من سواحل طبلبة والبقالطة في اتجاه إيطاليا لأسرة تونسية و14 مهاجرا غير نظامي من الكوت دي فوار وفق ما ذكره اليوم لمراسلة (وات)عثمان بسباس الناطق باسم المنطقة البحرية للحرس بالمنستير.
تعلقت عملية الهجرة غير النظامية الأولى التي وقع إحباطها على مستوى سواحل طبلبة بأسرة أصيلة مدينة قصيبة المديوني تعدّ خمسة أشخاص مكوّنة من الأب والأمّ وأطفالهم الثلاثة الذين من بينهم رضيع لم يتجاوز السنة والنصف في حين وقع إحباط عملية الهجرة غير النظامية الثانية على مستوى السواحل الواقعة بين طبلبة وراس 
الديماس المنستير وهي تعدّ 14 شابا من الكوت دي فوار تتراوح أعمارهم بين 25 سنة و35 سنة و3 أشخاص هم منظمو العملية وقع الإحتفاظ بأحدهم في حين فرّ الاثنان الآخران.
وأطلق سراح العائلة التونسية والمهاجرين غير النظاميين من الكوت دي فوار وصدرت مناشير تفتيش في حق منظم عملية الهجرة غير النظامية الأولى والشخصين الفارين المتورطين في تنظيم العملية الثانية.
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