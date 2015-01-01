انهيار سمية الألفي في تشييع جثمان فاروق الفيشاوي (صور)
الخميس 25/يوليه/2019 - 03:13 م
سارة إبراهيم - تصوير: عبدالحافظ حمدي
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رصدت عدسة "الفجر الفني" لحظة انهيار الفنانة سمية الألفي، خلال تواجدها في مسجد مصطفى محمود، للمشاركة في تشييع جثمان طليقها الفنان الكبير فاروق الفيشاوي.
فاروق الفيشاوي، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 67 عاماً، بعد تدهور حالته الصحية ودخوله في غيبوبة كبدية بأحد المستشفيات.
يذكر أن الفيشاوي، أعلن إصابته بمرض السرطان العام الماضي، أثناء تكريمه في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، قائلاً: "بعد بعض التحاليل والفحوصات والأشعة، طبيبي المعالج أخبرني أنني مصاب بالسرطان، سأتعامل مع هذا المرض على أنه صداع، وبالعزيمة والإصرار سأنتصر على المرض، سأهزمه وسأحضر الدورة القادمة لأكون معكم وأهنئ زميلًا آخر على تكريمه".
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