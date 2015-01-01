وفاة رئيس الجمهورية: مجلس نواب الشعب ينعى رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي

نعى مجلس نواب الشعب، ببالغ الحسرة وشديد التأثر، رئيس الجمهورية الراحل الباجي قائد السبسي، "الرجل الذي سخّر كامل حياته لخدمة هذا الوطن بكل تفان وإخلاص، وساهم في مسار البناء في كل المراحل التي مرّت بها البلاد".

وتقدم البرلمان في هذا الظرف الأليم إلى الشعب التونسي، بأحر التعازي وصادق المواساة في هذا المصاب، مؤكدا تمسكه بتطبيق مبادئ الدستور وتكريس قيم الجمهورية، واستعداده التام للعمل على ضمان استمرارية الدولة وموصلة مسار البناء الديمقراطي، لما فيه خير هذا الوطن العزيز، وفق بلاغ أصدره اليوم الخميس.

ورجا من الله أن يتغمد فقيد تونس بواسع رحمته، وأن يسكنه فراديس جنانه، وأن يرزق كل التونسيين في كامل أرجاء البلاد جميل الصبر والسلوان.