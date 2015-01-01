ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

وفاة رئيس الجمهورية: مجلس نواب الشعب ينعى رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي

الخميس 25/يوليه/2019 - 03:13 م
وفاة رئيس الجمهورية: مجلس نواب الشعب ينعى رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي
Advertisements
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
Advertisements
 نعى مجلس نواب الشعب، ببالغ الحسرة وشديد التأثر، رئيس الجمهورية الراحل الباجي قائد السبسي، "الرجل الذي سخّر كامل حياته لخدمة هذا الوطن بكل تفان وإخلاص، وساهم في مسار البناء في كل المراحل التي مرّت بها البلاد".
وتقدم البرلمان في هذا الظرف الأليم إلى الشعب التونسي، بأحر التعازي وصادق المواساة في هذا المصاب، مؤكدا تمسكه بتطبيق مبادئ الدستور وتكريس قيم الجمهورية، واستعداده التام للعمل على ضمان استمرارية الدولة وموصلة مسار البناء الديمقراطي، لما فيه خير هذا الوطن العزيز، وفق بلاغ أصدره اليوم الخميس.
ورجا من الله أن يتغمد فقيد تونس بواسع رحمته، وأن يسكنه فراديس جنانه، وأن يرزق كل التونسيين في كامل أرجاء البلاد جميل الصبر والسلوان.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
فيورنتينا - إيطاليا
1
x
01:00
2
بنفيكا - البرتغال
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
-
x
13:30
-
مانشستر يونايتد - إنجلترا