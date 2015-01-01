رسمياً.. كلويفرت مديراً لأكاديمية لاماسيا حتى 2021





أعلن نادي برشلونة الاسباني رسميا، تعيين مهاجم الفريق السابق الهولندي باتريك كلويفرت مديرا جديدا لأكاديمية لاماسيا التابعة للنادي حتى عام 2021.

وسبق ولعب النجم الهولندي لصفوف برشلونة 6 سنوات بين عامي 1998 و2004، وكان من أبرز مهاجمي العالم في تلك الفترة.

وقد لعب كلويفرت في 259 مباراة وسجل 123 هدف وصنع 61 مباراة، وتوج مع الفريق بلقب الدوري الاسباني مرة واحدة.

يذكر أن كلويفرت قد أنهى مؤخراً مشواره كمساعد مدرب لمواطنه كلارنس سيدورف في الجهاز الفني للمنتخب الكاميروني.