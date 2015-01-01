مؤشر بورصة مسقط يتراجع 0.27% بختام التعاملات
الخميس 25/يوليه/2019 - 03:12 م
نيفين سمير
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أنهى المؤشر العام لسوق مسقط تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع متراجعاً 0.27 بالمائة، بإقفاله عند مستوى 3754.76 نقطة، خاسراً 10.3 نقطة، مقارنة بمستوياته في جلسة أمس الأربعاء.
وتأثر المؤشر العام بتراجع القطاع المالي بنسبة 0.34 بالمائة؛ بضغط تراجع الأنوار القابضة بنسبة 3.16 بالمائة، وبنك العز الإسلامي 1.41 بالمائة.
وانخفض مؤشر الخدمات بنسبة 0.18 بالمائة؛ منع تقدمها النهضة للخدمات على المتراجعين اليوم بنسبة 5.06 بالمائة، وانخفض عمانتل 0.74 بالمائة.
وعلى الجانب الآخر ارتفع مؤشر قطاع الصناعة 0.02 بالمائة؛ مع صدارة سهم الأأسماك العُمانية للرابحين اليوم بنسبة 4.07 بالمائة.
وتراجع حجم التداولات اليوم إلى 15.15 مليون سهم، مقابل 17.49 مليون بالجلسة الماضية، وتراجعت قيمة التداولات إلى 1.58 مليون ريال، مقابل 1.93 مليون ريال بجلسة أمس الأربعاء.
وتصدر سهم عمان للاستثمارات النشاط حجماً وقيمةً اليوم بتداول 5.09 مليون سهم، بقيمة 554.58 ألف
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