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محمد هنيدي يشارك في تشييع جنازة فاروق الفيشاوي

الخميس 25/يوليه/2019 - 03:09 م
محمد هنيدي يشارك في تشييع جنازة فاروق الفيشاوي
محمد هنيدي
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نور طلعت - تصوير: عبدالحافظ حمدي
 
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وصل منذ قليل، الفنان محمد هنيدي إلى مسجد مصطفى محمود، للمشاركة في تشييع جثمان الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 67 عاماً، وذلك بعد تدهور حالته الصحية ودخوله في غيبوبة كبدية بأحد مستشفيات الدقي.

يذكر أن الفيشاوي، أعلن إصابته بمرض السرطان العام الماضي، أثناء تكريمه في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي.
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