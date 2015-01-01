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أستاذ علوم سياسية: مؤتمرات الشباب أصبح لها طابعا مؤسسيا ولا تكتفي بالتوصيات

الخميس 25/يوليه/2019 - 03:10 م
أستاذ علوم سياسية: مؤتمرات الشباب أصبح لها طابعا مؤسسيا ولا تكتفي بالتوصيات
الدكتور إكرام بدر الدين
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هدى عبدالرازق
 
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قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن القوة البشرية هى الثروة الحقيقية في مصر، مثمنًا حرص القيادة السياسية على الالتقاء مع الشباب من خلال المؤتمرات التي يتم عقدها.

وأشار "بدر الدين"، خلال اتصال هتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أن مؤتمرات الشباب أصبح لها طابع مؤسسي، أي ينعقد بصفة دورية، موضحًا أن حضور المؤتمر يصل إلى 1500 شاب وهم يمثلون قطاعات مختلفة.

وأضاف أن القضايا التي يتم تناولها هى قضايا مهمة، وتتعلق بجوانب حيوية تتعلق بحياة المواطن، منوها بأن ما يميز مؤتمرات الشباب أنها لا تكتفي بالتوصيات وإنما تتابع تنفيذها.
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