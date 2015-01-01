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4 قطاعات تقود بورصة دبي للتراجع 0.18% بختام التعاملات

الخميس 25/يوليه/2019 - 03:04 م
4 قطاعات تقود بورصة دبي للتراجع 0.18% بختام التعاملات
بورصة دبي
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نيفين سمير
 
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تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.18% خاسرا 5.05 نقطة ليغلق عند مستوى 2850.69 نقطة.
 
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 245.6 مليون سهم محققة ما قيمته 250.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 3879 صفقة ل32 سهما، وارتفع 14 سهما، وانخفض 15 سهما، واستقرت 3 أسهم.
 
وتراجعت 4 قطاعات ببورصة دبى بنسبة على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.78%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.80%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.57%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.47%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 2.36%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.75%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.32%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.35%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 3.06%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم دبى الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 10%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 7.69%.
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