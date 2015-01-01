ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

صفوت حسام يطرح أغنية "كل يوم" على الفضائيات (فيديو)

الخميس 25/يوليه/2019 - 03:04 م
صفوت حسام يطرح أغنية كل يوم على الفضائيات (فيديو)
صفوت حسام
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements

طرح المطرب صفوت حسام، أغنيته الجديدة "كل يوم" على اليوتيوب والقنوات الفضائية، وهي من كلماته وألحانه وتوزيع عمرو عبدالفتاح، وميكس وماستر ماهر صلاح، وإخراج حسام بدران.

 

أغنية "كل يوم" تناقش حالة عامة للشباب وأفكارهم في الحب ومعاناته في الزواج بشكل ومضمون مختلف تماما عن الأعمال الغنائية الذي قدمت في هذا الإطار.

 

 من ناحية أخري تواصل صفوت حسام مع المطرب تامر حسني في وقت سابق لقيامه بهذه الأغنية ولكن لم يحالفه الحظ لغنائها ليقوم هو بنفسه بغنائها.

 

يذكر أن صفوت حسام حقق نجاحا كبيرا في أخر أغانيه "معني الحب" وهي من كلماته وألحانه وتوزيع احمد العسال وهندسة صوتية محمد صقر.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
فيورنتينا - إيطاليا
1
x
01:00
2
بنفيكا - البرتغال
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
-
x
13:30
-
مانشستر يونايتد - إنجلترا