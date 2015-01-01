صفوت حسام يطرح أغنية "كل يوم" على الفضائيات (فيديو)

طرح المطرب صفوت حسام، أغنيته الجديدة "كل يوم" على اليوتيوب والقنوات الفضائية، وهي من كلماته وألحانه وتوزيع عمرو عبدالفتاح، وميكس وماستر ماهر صلاح، وإخراج حسام بدران.

أغنية "كل يوم" تناقش حالة عامة للشباب وأفكارهم في الحب ومعاناته في الزواج بشكل ومضمون مختلف تماما عن الأعمال الغنائية الذي قدمت في هذا الإطار.

من ناحية أخري تواصل صفوت حسام مع المطرب تامر حسني في وقت سابق لقيامه بهذه الأغنية ولكن لم يحالفه الحظ لغنائها ليقوم هو بنفسه بغنائها.

يذكر أن صفوت حسام حقق نجاحا كبيرا في أخر أغانيه "معني الحب" وهي من كلماته وألحانه وتوزيع احمد العسال وهندسة صوتية محمد صقر.