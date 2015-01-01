ضبط 200 كجم لحوم فاسدة تحمل أختام مزورة تمهيدًا لعرضها بالأسواق بأسيوط

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شنت مديرية التموين بالتنسيق مع رئاسة مركز الغنايم والطب البيطري وقوات الشرطة، حملة مكبرة أسفرت عن ضبط جاموسة "عشر" مذبوحة خارج السلخانة تحمل أختام مزورة وحوالي 200 كجم لحوم فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي تمهيدا لعرضها وبيعها بالأسواق.



وأوضح محمد إسماعيل، وكيل وزارة التموين بأسيوط، أنه تم ضبط حوالي 200 كجم لحوم فاسدة تحمل أختام مزورة ومذبوحة خارج المجزر تمهيدًا لعرضها وبيعها بالأسواق بالغنايم وذلك خلال الحملة المكبرة التى شنتها رئاسة المركز والمدينة بالتنسيق مع إدارتي التموين الطب البيطري وقوات الشرطة مشددا على رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع الجهات المعنية وشن الحملات اليومية على المجازر ومحال بيع اللحوم لرصد ومتابعة مدى صلاحيتها المقدمة للمواطنين.



وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، على تكثيف حملات الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع بشتى انحاء المحافظة لمتابعة ورصد المخلفات وضمان تقديم الخدمات والسلع الصالحة للمواطنين ووصول الدعم لمستحقيه موجها رؤساء المراكز والأحياء بأتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.