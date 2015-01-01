وقف تصريح بيع لأحد موزعي أنابيب البوتاجاز جنوب بورسعيد لمخالفته التسعيرة

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أوقفت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، اليوم الخميس، تصريح مزالة نشاط لأحد موزعي أنابيب البوتاجاز جنوب المحافظة، وذلك لمخالفته التسعيرة التي تم وضعها من قبل المديرية بناءً على شكوى واردة من المواطنين بقرية أم خلف.



وصدرت تعليمات من ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة وتحت إشراف مجدى الخضر وكيل مديرية التموين إلى محمد النجدى مدير إدارة الرقابة التموينية وخالد فهمى رئيس الرقابة وإبراهيم الدهرى ومحمد عوض كبيرى مفتشى الرقابة التموينية وهشام السعيد والسيد إبراهيم المصرى واسر جمعه، بشن حملة مكبرة تم خلالها ضبط الموزع الخاص بمستودع جرانه أثناء بيعه إسطوانات غاز بوتاجاز بزيادة قدرها 20 جنيه.



وتم تحرير محضر وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات كما تم التنبية على صاحب المستودع والمسئول عنه بضرورة إلغاء تصريح الموزع والتنبيه عليه بعدم التوزيع مره أخرى نظرًا لكثرة الشكاوى الواردة من هذا الموزع.

