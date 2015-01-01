بورصة البحرين تتزين بالأخضر بختام أخر جلسات الأسبوع
الخميس 25/يوليه/2019 - 02:59 م
نيفين سمير
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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.46% رابحا 7.02 نقطة ليغلق عند مستوى 1522.71 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعات البنوك التجارية والصناعة والاستثمار.
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 5.9 مليون سهم، بقيمة قدرها 1.3 مليون دينار بحرينى.
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 27.53%، مدفوعا بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 1.83%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.89%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.29%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 3.11%، مدفوعا بصعود سهم ألمنيوم البحرين بنسبة 0.46%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.94% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.80%، سهم إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.65%.
فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 2.17% بضغوط هبوط سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 1.02%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%.
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