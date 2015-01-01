ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

موعد مباراة الزمالك و ديكيداها الصومالي في دوري أبطال إفريقيا

الخميس 25/يوليه/2019 - 02:59 م
موعد مباراة الزمالك و ديكيداها الصومالي في دوري أبطال إفريقيا
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements


حقق فريق الزمالك، فوزا مهما على نظيره الإسماعيلي بالأمس بثلاثة أهداف مقابل هدف، وعلى الرغم من خسارة لقب الدوري، الا أنه حصل على المركز الثاني بشكل رسمي وضمن المشاركة في دوري أبطال أفريقيا في النسخة المقبلة.

 

ويبدأ نادي الزمالك مشواره في دوري أبطال أفريقيا، والذي يعود إليه من جديد بعد آخر ظهوره له في نسخة 2016، أمام فريق ديكيداها الصومالي، خلال الدور التمهيدي للبطولة، وتقام جولة الذهاب أحد أيام 9 أو 10 أو 11 من شهر أغسطس خارج مصر، بينما تقام جولة الإياب في مصر أحد أيام 23 أو 24 أو 25 من الشهر نفسه.

 

ويواجه الزمالك في حالة فوزه في الدور التمهيدي، الفائز من لقاء أويلرز الليبيري أمام جينيراسيون فوت السنغالي.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من المتسبب الأول في خروج منتخب مصر من كأس الأمم؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
فيورنتينا - إيطاليا
1
x
01:00
2
بنفيكا - البرتغال
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
-
x
13:30
-
مانشستر يونايتد - إنجلترا