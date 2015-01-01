البنك المركزي التركي يخفض سعر الفائدة

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خفض البنك المركزي التركي الفائدة الرئيسية، بمقدار 4.25 نقطة مئوية، في أول اجتماع للسياسة النقدية في عهد محافظه الجديد. حيث تم تخفيض سعر الفائدة اليوم الخميس إلى 19.75 ٪ من 24 ٪.



وقد أقال الرئيس رجب طيب أردوغان الحاكم السابق، مراد سيتينكايا، في 6 يوليو بسبب الخلافات حول تخفيضات أسعار الفائدة وأكد مجددا على اعتقاده بأن أسعار الفائدة هي "أم الشر". وقد حل مراد أويسال محل سيتينكايا.



انخفضت العملة التركية العام الماضي بسبب المخاوف من ارتفاع مستويات الديون الخارجية، والسياسات الاقتصادية لأردوغان، والنزاع الدبلوماسي مع الولايات المتحدة. في ذلك الوقت، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بشكل حاد، من 17.75٪ إلى 24٪ لدعم العملة ومكافحة التضخم. بقي المعدل دون تغيير منذ ذلك الحين.

