الصين تعبر عن مخاوفها لأمريكا بعد إبحار سفينة نحو مضيق تايوان

عبرت الصين عن "مخاوفها العميقة" اليوم الخميس بشأن إبحار سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية عبر مضيق تايوان، بعد يوم من تحذير بكين من أنها مستعدة للحرب إذا تحركت تايوان نحو الاستقلال.





وتعد تايوان من بين عدد متزايد من النقاط الساخنة في العلاقات الأمريكية الصينية، والتي تشمل الحرب التجارية والعقوبات الأمريكية والموقف العسكري الصيني المتزايد في بحر الصين الجنوبي، حيث تقوم الولايات المتحدة أيضًا بدوريات حرية الملاحة.





وقالت متحدثة بإسم وزارة الخارجية الصينية في بكين، إن الصين "عبرت عن قلقها العميق للجانب الأمريكي" بشأن أحدث تحرك لها في المضيق الذي يفصل الصين عن تايوان.





وأضافت المتحدثة هوا هوا تشونينج في مؤتمر صحفي دوري أنّ "قضية تايوان هي القضية الأكثر حساسية والأهمية بين الصين والولايات المتحدة".





"وتابعت :"نحث الولايات المتحدة على الالتزام بمبدأ الصين الواحدة والبيانات الثلاثة المشتركة، على أن تكون حذرة وأن تتصرف بشكل مناسب فيما يتعلق بتايوان حتى لا تضر العلاقات الصينية- الأمريكية والسلام والاستقرار في منطقة مضيق تايوان. "





وتزعم الصين أن تايوان تتمتع بحكم ذاتي وديمقراطي كتلك الخاصة بها، ولم تتخل قط عن استخدام القوة لإخضاعها لسيطرة بكين.