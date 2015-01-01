مقتل العقل المدبر للهجوم على الدبلوماسي التركي في أربيل

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قالت وسائل إعلام تركية إن الجيش التركي أصاب وقتل المخططين لهجوم أسفر عن مقتل الدبلوماسي التركي عثمان كوس في المنطقة الكردية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي في العراق.



ذكرت وكالة انباء دوغان الخاصة اليوم الخميس أن الجيش، الذي يتصرف وفقًا للمخابرات التركية، استهدف سيارتين يحملان العقل المدبر لهجوم 17 يوليو، الذي قتل كوس في مطعم في أربيل.



و اضافت الوكالة ان المخططين المزعومين وحراسهم الشخصيين قُتلوا في 18 يوليو و24 يوليو. وتقول صحيفة ديلي صباح إن الرجال كانوا أعضاءً بارزين في حزب العمال الكردستاني المحظور.



لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في أربيل والذي أسفر عن مقتل عراقي، لكن وقعت الشكوك على المسلحين الأكراد الذين يعملون في أجزاء من شمال العراق.

