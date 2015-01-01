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بكلمات مؤثرة.. حلا شيحة تنعي الراحل فاروق الفيشاوي (صورة)

الخميس 25/يوليه/2019 - 01:37 م
بكلمات مؤثرة.. حلا شيحة تنعي الراحل فاروق الفيشاوي (صورة)
فاروق الفيشاوي
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نعت الفنانة حلا شيحة الراحل فاروق الفيشاوي الذي وافته المنية صباح اليوم الخميس، بكلمات مؤثرة، عبر حسابها على إنستجرام.

نشرت حلا شيحة صورة للفنان فاروق الفيشاوي قائلة "أشخاص يمروا علي حياتنا ممكن ننساهم و في أشخاص مش ممكن ننساهم أبداً".

وأضافت "فاروق الفيشاوي مش ممكن أبداً ننساه كل اللي عرفه حبه لان كان ليه روح طيبة و جميلة و ابتسامة مريحة و فنان و ممثل جميل هو مشي بهدوء من غير ما يحسس حد و ماكنش عايز يشيل همه لحد كان إنسان بجد جميل عمري ما أنساه حتوحشنا ضحكتك وروحك الجميلة".
 
واستكملت قائلة "البقاء لله يارب يرحمك و يغفر لك و يعفو عنك إذا كان ده حال قلوبنا ناحيتك أكيد ربنا رحمته و لطفه و كرمه اعلي بكتير".

وتوفي الفنان فاروق الفيشاوي، اليوم الخميس، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، بأحد المستشفيات الخاصة في القاهرة، عن عمر ناهز 67 عاما.
بكلمات مؤثرة.. حلا شيحة تنعي الراحل فاروق الفيشاوي (صورة)
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