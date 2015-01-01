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جامعة بني سويف تخصص 50 منحة دراسية لتنمية أفريقيا

الخميس 25/يوليه/2019 - 01:42 م
جامعة بني سويف تخصص 50 منحة دراسية لتنمية أفريقيا
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احمد فتحي الدسوقي
 
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صرح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، بأن الجامعة تعمل بشكل بالغ الاهتمام على تعزيز التعاون مع الجامعات بالقارة الأفريقية، وذلك في ضوء تولي مصر الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي، والتي تعد تتويجًا لجهود مصر بقيادة الرئيس السيسي خلال السنوات الأخيرة. وبهدف تحقيق أهداف أجندة التنمية الإفريقية.

وأكدت الجامعة، في بيان لها، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة دودوما بتنزانيا، وجامعة إبراهيم "باداماسال" بابا نجيدا بنيجيريا، وأستقبلت باحثين في علم الكيماء الحيوية بجامعة "كوازولو ناتال" بجنوب أفريقيا، وأستقبلت مندوبي الأكاديمية العربية الافريقية بدولة ليبيا، وشاركت بمشروع بحثي مشترك بين كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة ومركز البحوث الزراعية بجنوب أفريقيا والممول بمبلغ ٢٥٠ الف جنيهًا مصري من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية التابع لوزارة التعليم العالي وما يقرب من مليون جنيهًا من الجانب الأفريقي.

وخصصت الجامعة 50 منحة في المجالات التنموية والحيوية التي تحتاجها قارة إفريقيا وهي في مجالات الطب بأنواعها وتطبيقات وعلوم الليزر وعلوم المسنين وتنمية وتطوير المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال والطب البيطري وتنمية الثروة الحيوانية وعلوم ذوي الاحتياجات الخاصة ومشاكل المياه والطاقة والنباتات الطبية والعطرية وتكنولوجيا النانو وتكنولوجيا التعليم.
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