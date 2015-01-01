صفاء أبوالسعود ناعية فاروق الفيشاوي: فقدنا رمز من رموز الشهامة والفن المصري والعربي الأصيل

نعت الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود، الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، الذي رحل عن عالمنا في ساعة مبكرة من صباح اليوم،

وقالت "أبو السعود"، فقدنا رمز من رموز الشهامة والطيبة، وجزء مهم من تاريخنا الفني بمصر والعالم العربي.

مشيرة إلى أن أعماله ستظل خالدة وشاهدة على عظمة ما قدمه من فن رفيع المستوى، سيعيش لمئات السنين في قلوب الجماهير.