"فون دير لين" تناقش خطط مفوضية الاتحاد الأوروبي في بولندا
الخميس 25/يوليه/2019 - 01:36 م
ترجمة منار طارق
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اجتمعت رئيسة المفوضية الأوروبية المنتخبة أورسولا فون دير لين مع رئيس وزراء بولندا اليوم الخميس لمناقشة جدول أعمال الهيئة التنفيذية عندما تتولى زمام الأمور في وقت لاحق من هذا العام، بما في ذلك نقاط تخص الهجرة وسيادة القانون.
وقبل المحادثات، قالت فون دير لين، التي تتولى منصبها في الأول من نوفمبر، إنها لا تتوقع التوصل إلى اتفاق لكنها أكدت أنه من المهم أن يستمع الجانبان إلى حجج بعضهم البعض باحترام.
كانت زيارة وارسو هي ثاني رحلة خارجية لفون دير لين بعد باريس، بعد فوزها بالمنصب. وقد أيدت بولندا ترشيحها.
و اوضح رئيس الوزراء ماتيوس موراويكي إنهم سيتحدثون عن حقائب اللجان المتاحة لبولندا والمرشحين البولنديين المحتملين. وأعرب عن "أمل كبير في أننا سنعمل سويًا في السنوات القادمة من أجل انفتاح جديد."
تأمل حكومة بولندا اليمينية في الحصول على مزيد من التفاهم من الاتحاد الأوروبي تحت قيادة فون دير لين. حيث تشعر وارسو بالمرارة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي، تحت قيادة رئيس المفوضية الحالي جان كلود يونكر، بسبب التغييرات التي أدخلت على القضاء البولندي والتي تعتبر تهديدًا لسيادة القانون، في انتهاك لقيم الاتحاد الأوروبي.
وقبل المحادثات، قالت فون دير لين، التي تتولى منصبها في الأول من نوفمبر، إنها لا تتوقع التوصل إلى اتفاق لكنها أكدت أنه من المهم أن يستمع الجانبان إلى حجج بعضهم البعض باحترام.
كانت زيارة وارسو هي ثاني رحلة خارجية لفون دير لين بعد باريس، بعد فوزها بالمنصب. وقد أيدت بولندا ترشيحها.
و اوضح رئيس الوزراء ماتيوس موراويكي إنهم سيتحدثون عن حقائب اللجان المتاحة لبولندا والمرشحين البولنديين المحتملين. وأعرب عن "أمل كبير في أننا سنعمل سويًا في السنوات القادمة من أجل انفتاح جديد."
تأمل حكومة بولندا اليمينية في الحصول على مزيد من التفاهم من الاتحاد الأوروبي تحت قيادة فون دير لين. حيث تشعر وارسو بالمرارة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي، تحت قيادة رئيس المفوضية الحالي جان كلود يونكر، بسبب التغييرات التي أدخلت على القضاء البولندي والتي تعتبر تهديدًا لسيادة القانون، في انتهاك لقيم الاتحاد الأوروبي.
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