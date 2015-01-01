وصول رشوان توفيق لحضور جنازة فاروق الفيشاوي (صور)
الخميس 25/يوليه/2019 - 01:30 م
سارة إبراهيم - تصوير: عبدالحافظ حمدي
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وصل منذ قليل، الفنان رشوان توفيق، إلى مسجد مصطفى محمود، للمشاركة في تشييع جثمان الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 67 عاماً، بعد تدهور حالته الصحية ودخوله في غيبوبة كبدية بأحد المستشفيات.
يذكر أن الفيشاوي، أعلن إصابته بمرض السرطان العام الماضي، أثناء تكريمه في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، قائلاً: "بعد بعض التحاليل والفحوصات والأشعة، طبيبي المعالج أخبرني أنني مصاب بالسرطان، سأتعامل مع هذا المرض على أنه صداع، وبالعزيمة والإصرار سأنتصر على المرض، سأهزمه وسأحضر الدورة القادمة لأكون معكم وأهنئ زميلًا آخر على تكريمه".
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