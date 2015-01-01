هكذا احتفل سيف شريف بمولوده الفني الأول "مني طلاع" بحضور أهل الصحافة والإعلام (صور)

احتفل الفنان سيف شريف، بإطلاق مولوده الفني الأول بعنوان "مني طلاع" في b resto، وكان الاحتفال بحضور الملحن هيثم زياد وعدد من أهل الصحافة والإعلام.

وبهذه المناسبة ألقى الملحن هيثم كلمة رحب من خلالها بأهل الصحافة والإعلام مؤكدا على دورهم الفعال في دعم كل موهبة فنية ومنهم سيف الذي يستحق منهم كل الدعم لأنه يتمتع بخامة صوت مميزة وحضور لافت.

وبدوره تقدم سيف بالشكر لأهل الصحافة الذين حرصوا على الحضور ومشاركته هذه المناسبة، ورحب بهم بكلمات من القلب.

قدم السهرة الإعلامي زكريا فحام والذي أثنى على موهبة سيف وتواضعه وحسن أخلاقه.

ونزولا عند رغبة الملحن هيثم زياد، قام سيف بتقديم موالا للراحل وديع الصافي بدون موسيقى ابهر به الحضور، كما أمتعهم بغناء أغنيته الجديدة.

الأغنية من كلمات احمد الايوبي وألحان هيثم زياد، وتوزيع ساسين ابي خليل وتنفيذ ستيديو 360 ميديا طوني حداد.

تخلل الاحتفال أجواء عائلية مليئة بالمودة والمحبة وفي نهايته تم تقطيع قالب الحلوى.