تركيا وروسيا تكملان عملية تسليم الدفاع الصاروخي

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أوضح الجيش التركي إن المرحلة الأولى من تسليم منظومات الدفاع الصاروخي الروسية من طراز S-400 قد اكتملت.



وقال الجيش إن تسليم "المجموعة الأولى" من المكونات انتهى اليوم الخميس، ومن المقرر أن يبدأ وصول المجموعة الثانية إلى العاصمة أنقرة قريبًا.



قامت طائرات الشحن الروسية حتى الآن بـ 30 رحلة إلى أنقرة منذ 12 يوليو لتسليم النظام.



حصلت تركيا على أجزاء من S-400 على الرغم من اعتراضات قوية من الولايات المتحدة، والتي كانت تضغط على تركيا لإلغاء الصفقة مع روسيا.



و تشير الولايات المتحدة الي إن النظام الروسي لا يتوافق مع حلف الناتو ويشكل تهديدًا لبرنامج الطائرات المقاتلة F-35 بقيادة الولايات المتحدة.

