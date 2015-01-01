بعد وفاة السبسي.. ماذا يقول الدستور التونسي؟

توفي اليوم الخميس، رئيس الجمهور الباجي قايد السبسي، عن عمر يناهز الـ 92 عاما بعد صراع مع المرض، وتتأهب الجمهورية التونسية لقرار من المحكمة الدستورية عقب رجوعها للدستور لإعلان الرئيس المؤقت للبلاد حتى يتم إجراء إنتخابات رئاسية جديدة.





وفي الخطوات التالية، ترصد "الفجر" ماذا يقول الدستور التونسي عقب وفاة رئيس الجمهورية.





حسب الفصل 84 من الباب الرابع بالدستور التونسي والخاص برئيس الجمهورية، فإنه عند الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية لأسباب تحول دون تفويضه سلطاته، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقر الشغور الوقتي فيحل رئيس الحكومة محل رئيس الجمهورية ولا يمكن أن تتجاوز مدة الشغور الوقتي 60 يوما.





وإذا تجاوز الشغور 60 يوما أو في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية، أو في حالة الوفاة أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا وتقر الشغور النهائي وتبلغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.





وحسب الفصل 85 من الباب ذاته، فإنه في حال الشغور النهائي، يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب وعند الاقتضاء أمام مكتبه، أو أمام المحكمة الدستورية في حال حل المجلس.





ووفق الفصل 86، يمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية خلال الشغور الوقتي أو النهائي المهام الرئاسية، ولا يحق له المبادرة باقتراح تعديل الدستور أو اللجوء إلى الاستفتاء أو حل مجلس نواب الشعب.



